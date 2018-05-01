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8 eksikle çalışan Trabzonspor'da, Durica'dan da kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından flaş gelişmeler üst üste geliyor.

Kaynak: AA
8 eksikle çalışan Trabzonspor'da, Durica'dan da kötü haber geldi
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01 Mayıs 2018 20:04
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı. Futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Kıvrak, Fabian Castillo, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Mustafa Akbaş idmana katılmadı. Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koştu.

Antrenmanda, Slovak stoper Jan Durica, bir pozisyonda beline aldığı darbe sonucu sakatlandı.

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