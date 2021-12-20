(8. BÖLÜM ÜÇ KURUŞ) Show TV yeni bölüm, 20 Aralık Pazartesi Üç Kuruş yeni bölüm
Üç Kuruş 8. bölüm yeni bölüm olarak ekranlara geliyor ve vatandaşlar merak ediyor. Yeni bölüm Üç Kuruş Show TV'de 20 Aralık Pazartesi günü yayınlanıyor ve şimdiden sosyal medyada oyuncuları, senaryosu ve karakterleriyle fenomen olmuş durumda. Peki Üç Kuruş yeni bölüm izle, Üç Kuruş 8. bölüm 20 Aralık Pazartesi izle, Üç Kuruş izle hangi tarihte ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde.
Show TV ekranlarında Üç Kuruş dizisi büyük bir heyecanla hayranları tarafından merak ediliyor. 20 Aralık Pazartesi günü 8. bölüm Üç Kuruş izle ekranlara gelirken merak edilen tüm sorular da yanıtını buldu. Yeni dizi Üç Kuruş fenomen karakterleriyle Show TV ekranlarında 8. bölüm izle olarak yayın hayatına başladı.
Üç Kuruş 8. Bölüm Fragmanı yayında. Kartal'a Ferhan'dan gelen mesajın dikkat çektiği tanıtımda yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oluyor. Ferhan, Leyla'nın karşısına çıkıp kim olduğunu söylerken bu karşılaşmanın ardından yaşanacaklar merak konusu oluyor.
ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZET
Üç Kuruş son bölüm Fragmanı yayında. Kartal, Şesu ve Ruşen'in vahşi hayvanlarla dolu bir mekana baskın yaptığı tanıtımda Oktay, Neriman'a cinayetleri işleyen kişinin Ferhan olduğunu söylüyor. Kartal, elindeki ÇP damgasını göstererek Ferhan'ı aramaya devam ederken komiser Hazal, İrfan'ın elindeki damgayı görüyor. Kartal ve Efe'nin İrfan'ı yakalamak için harekete geçtiği anlarda heyecan giderek yükselirken "İrfan yakalanacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.
ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI
'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin bir bölümü İstanbul Nişantaşı'nda, bir bölümü ise İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi'nde çekiliyor. Çekimler sırasında hayranları dizinin yıldızlarıyla sık sık bir araya geliyor. ÜÇ KURUŞ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÜÇ KURUŞ ÇINGIRAKLI MAHALLESİ NEREDE?
Show TV'de ilgiyle izlenen Çıngıraklı Mahallesi'nin neresi olduğu belli oldu. 'Çıngıralı Mahallesi' olarak bilinen yer İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi olarak bilinen yerdir.
Üç Kuruş yeni bölüm Show TV ekranlarında 20 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de 8. bölüm olarak yayınlanıyor.