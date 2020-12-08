8 Aralık Salı Şampiyonlar Ligi için günün iddaa tahminleri

Pazartesi günün kuponuyla 6.52 katı kazandırarak "seriye devam eden" Sporx iddaa kuponu, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının tamamını yorumladı.Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo uzun süre sonra tekrar karşı karşıya gelecek. İtalya'da oynanan ilk maçı Barcelona 2-0 kazanırken, Cristiano Ronaldo koronavirüs nedeniyle mücadelede forma giyemedi. 12 puanlı Juventus'un, 15 puanlı Barcelona'yı geçerek liderlik koltuğuna oturması için 3 farklı kazanması gerekiyor. Ancak Juventus son durumu itibariyle pek bunu yapabilecek durumda gibi gözükmüyor. Barcelona için de her şeyin yolunda gittiği söylenemez. Ancak grubun son maçında büyük ihtimalle karşılıklı goller izleyeceğiz. Bu arada milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; BraithwaiteSzczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, RonaldoŞampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek. İlk kez katıldığı Devler Ligi'nde hiç de kötü oynamayan ve zor takımların arasında en azından 1 galibiyet alan Başakşehir perdeyi Fransa'da kapatacak. Hiçbir iddiamızın kalmadığı grupta diğer takımlar içinse son maç tam anlamıyla final havasında geçecek. Açıkçası bu zorlu deplasmanda puan almamız hele de PSG'nin galibiyete bu kadar ihtiyacı olan ortamda hiç kolay değil. Ben zorlu maçta gollü bir karşılaşma beklediğimden size üst tercihini önerirken, gerçekçi tahminde bulunmak gerekirse ilk yarı 1 seçimi de makul duruyor.Navas, Florenzi, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Rafinha, Gueye, Herrera, Di Maria, Kean, MbappeMert, Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan, Mahmut, Visca, Deniz, Demba BaŞampiyonlar Ligi H Grubu'nda Leipzig ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Leipzig, Manchester United ve PSG son haftaya 9 puanla girdi. PSG'ye ikili averajı kaybeden Leipzig, Manchester United'a da ilk maç 5-0 yenildiği için son hafta karşılaşmalarının beraber bitmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalacak. Leipzig berabere kalır, PSG ise temsilcimiz Başakşehir'e kaybederse, Alman ekibi bir üst tura çıkabilir. Diğer ihtimal ise Manchester United'ı yenerek tur atlamaları. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya deplasmanında oynadığı son 2 maçı kaybetti ama bu kez beraberlik bile onlara yarayacak. Leipzig'in tüm riskleri alacağı maçta karşılıklı goller ve 2,5 Üst kazandıracaktır. Ayrıca Manchester United da kaybetmeyeceğini düşünüyorum.Gulacsi; Mukiele, Konate, Halstenberg, Angelino; Sabitzer, Kampl; Nkunku, Forsberg, Olmo; PoulsenDe Gea; Lindelof, Maguire, Tuanzebe; Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Telles; Fernandes; Greenwood, RashfordUEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Cüneyt Çakır ve ekibinin düdük çalacağı karşılaşmada Lazio sahasında Club Brugge'yi konuk edecek. Son maç öncesinde Lazio 9, Brugge ise 7 puanda. Ev sahibi ekip mağlup olmaması halinde gruptan çıkacak. Brugge'a ise galibiyetten başka bir sonuç yaramıyor. Avrupa Ligi'ni zaten garantilediler. Lazio ligde oynadığı son maçta deplasmanda Spezia'yı mağlup etmeyi başardı. Brugge ise sahasında Truiden'i tek golle geçti. İtalyan ekibin bu maç öncesinde Vedat Muriç ve Patric'in sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekipte de Matej Mitrovic sakatlığı nedeniyle yok. Risk alması gereken taraf Brugge. Lazio usta ayaklarıyla sonuca gider. Dileyenler 2.5 üstünü de kuponlarına koyabilir.eina- Felipe, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares, Correa, ImmobileMignolet- Mata, Deli, Kossounou, Sobol, Rits, Lang, Vormer, Vanaken, Diatta, DennisUEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Zenit sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bu maç öncesinde iki ekibinde gruptaki durumları belli. Almanlar bir üst turu garantilerken; Zenit, Avrupa kupalarına bu aşamada veda etti. Dortmund, Haaland'sız çıktığı maçta hafta sonunda Frankfurt ile berabere kaldı. Bununla birlikte galibiyet hasretleri de 3 maça yükseldi. Zenit'te ise 4 maçlık galibiyet hasreti Ural karşısında sona erdi. İç sahada 5-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldılar. Konuk ekipte Haaland'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Meunier ve Delaney de olmayacaklar. Zenit'te de Lovren'in durumu şüpheli. Gole yönelmek daha mantıklı. Rahat durumdaki iki takımın karşılaşmasında fileler karşılıklı havalanır.erzhakov- Karavaev, Prokhin, Rakitsky, Santos, Malcom, Kuzyaev, Barrios, Driussi, Azmoun, DzyubaHitz- Piszczek, Hummels, Zagadou, Morey, Bellingham, Witsel, Schulz, Reyna, Sancho, MoukokoUEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Dinamo Kiev sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Son maç öncesinde 1 puana sahip olan iki takımdan kazanan Avrupa Ligi'ne gidecek. İki takım arasında grupta oynan ilk maç 2-2 sona ermişti. Yani 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde ev sahibi ekip Avrupa'da devam edecek. 2-2'de genel averaja bakılacak. 3-3 ve üstündeki beraberliklerde ise Ferencvaros Avrupa Ligi'ne gidecek. İki takımda liginde lider. Aynı puana sahipler ve gol averajları da birbirine yakın. Bu maç öncesinde iki tarafta da önemli bir eksik yok. Kiev, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını alır.Buschan- Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko, Tsygankov, Shaparenko, Sydorchuk, Rodrigues, Shepelev, VerbicDibusz- Lovrencsics, Frimpong, Blazic, Heister, Zubkov, Siger, Kharatin, Somalia, Nguen, Isael