8 Ağustos 2018 Sayısal Loto sonuçları sorgulama, mpi.gov.tr Milli Piyango (Sayısal sonuçları)

Sayısal Loto'da oynamak ne kadar sorusunun yanıtını sizler için derledik. İdaremizce Oynatılan Sayısal Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 6 Kasım 2016 tarihinden itibaren 1,5 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Türkiye'de milyonlarca Sayısal Loto oynayan insan her hafta hangi numaraları kolonlara işaretleyeceğini düşünüyor. Bizler, sizler için Sayısal Loto'da en çok çıkan numaları derledik. Sayısal Loto'da en az 100 kez çıkan numaraların analizi. 38—143 Hafta, 21—139 Hafta, 18—139 Hafta, 1— 136 Hafta, 16—135 Hafta, 36—132 Hafta, 47—131 Hafta, 17—131 Hafta, 32—130 Hafta, 40—129 Hafta, 26—129 Hafta, 41—128 Hafta, 12—126 Hafta, 2— 125 Hafta, 39—125 Hafta, 3— 124 Hafta, 9— 124 Hafta, 15—124 Hafta, 8— 123 Hafta, 30—123 Hafta, 22—123 Hafta, 27—123 Hafta, 20—122 Hafta, 14—120 Hafta, 7— 120 Hafta, 42—119 Hafta, 49—118 Hafta, 19—118 Hafta, 5— 118 Hafta, 46—117 Hafta, 11—117 Hafta, 44—116 Hafta, 10—116 Hafta, 29—115 Hafta, 13—115 Hafta, 34—115 Hafta, 25—114 Hafta, 24—114 Hafta, 28—113 Hafta, 35—112 Hafta, 23—111 Hafta, 4— 109 Hafta, 6— 109 Hafta, 48—108 Hafta, 31—105 Hafta, 45—104 Hafta, 37—103 Hafta, 33—101 Hafta.

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.