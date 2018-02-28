8.5 Yamasında değişen eşyalar ve sesli sohbet
8.5 yamasının sunuculara gelmesi birçok yeniliği ve değişikliği beraberinde getirecek. Öncelikle herkesin merakla beklediği sesli sohbet sunuculara geldiği an deneneceği kesin. Herkesin kafasın oluşan sorular belli "Hakaret ve sözlü taciz yapan oyuncular ne şekilde engellenecek?"Umarım buna karşı bir engelleme seçeneği vardır.
Oyun içerisinde oyuncuların çokça kullandığı sohbet penceresi ortadan kalkacak mı bilmiyoruz ama sesli sohbetin gelmesi herkesi keyiflendirdi. Takım oyununa yönelik oyunlar, taktikler yapılabilmesi adına sesli sohbet herkesi rahatlattı. 8.5 yamasının ufak hatları ile analizini yaparsak şu şekilde;
Değişen eşyalardan en çok göze çarpanı Demir Solari'nin Broşu oldu. Demir Solari'nin Broşu tamamıyla değişti ve yeni bir aktif özellik eklendi. Kullanıldığı alanda bulunan dost şampiyonlar 8 saniyeliğine %35 daha az hasar alacak. Bu özellik oldukça güçlü görünüyor %35 belki göz ardı edilebilir ama 8 saniye olması gerçekten ürkütücü.
Tabi ki kullanım zorluğu da var küçük bir alanda ve sabit bir kullanım alanına sahip, etrafındaki şampiyonlar hareket ettikçe alan hareket etmiyor. Bir çok ormancının daha önceki yamalarda Demir Solari'nin Broşunu envanterinde bulundurmayı sevdiğini biliyoruz. Bu yamadan sonra eşya düzenleri nasıl şekillenecek merak konusu.
Eklenen bir diğer eşya ise daha önce de bildiğimiz ve kullandığımız Shurelya'nın Rüyası. Shurelya'nın Rüyası tarifi biraz değişikliğe uğramış ve özellikleri değişmiş.
+40 Yetenek Gücü
+200 Can
Özel: %10 Bekleme Süresi
Özel Pasif: %8 Hareket Hızı
Özel Aktif: Sana ve yakınındaki takım arkadaşlarına 3 saniyeliğine %40 hareket hızı sağlar. (60 saniye bekleme süresi)
Kaldırılan destek eşyalarından sonra gerekli bir ekleme olan bu eşya desteklerin ve bazı üst koridor oyuncularının ilgi odağı olacak.
Yazar: Fatih "seytaninaskeri" Yılmayan
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