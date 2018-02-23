8.4 Yamasının oyuna yapabileceği etkiler



Lee Sin

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Özellikle İz Sürücü Bıçağı'nın kaldırılmasıyla Lee Sin'in ihtiyaç duyduğu totemleri artık yok. Keşiftaşı'nın da daha önce kaldırıldığını düşünürsek Lee Sin'in çok büyük bir güçlendirme almadığı sürece oynanabileceğini düşünmüyorum ve bu yamadan en olumsuz ayrılan şampiyon olabilir.





Orman Şampiyonları





İz Sürücü Bıçağı'nın kaldırılması üzerine rakip ormanda görüş almak zorlaşacak bu sebeple birlikte görüşü sağlanamayan agresif ormancılar daha büyük avantajlar sağlayacaktır. Her ne kadar hala tank ormancılar daha güçlü olsalarda 5 ila 20 arasında rakip ormancının daha az görüşüne sahip olacak olmak agresif orman şampiyonlarına erken oyunda öne geçme şansını yaratacak ve bu özellikle bu kadar dar bir ormancı şampiyon havuzu varken onları biraz daha fazla görebilmemize sebep olabilir.





Üst Koridor





Savaşçı şampiyonların biraz daha geriye dönmesini sağlayabilecek değişiklikler var. Gangplank, Gnar ve Ornn gibi şampiyonların bir miktar güçsüzleştirilmesi ve Darius, Renekton ve Jax gibi savaşçı şampiyonların güçlendirilmesi onları biraz daha ön plana çıkartırken aynı zamanda Kemik Zırh ve Zaman Büken Karışım'da tam savaşçı şampiyonlara uygun olabilecek rünler. Bu iki yeni rün sayesinde gir çık ve uzun savaşlarda daha etkili olabilirler. Özellikle tank savaşçıları tekrar sahnede görebiliriz.





Baron Nashor ve Kadim Ejderha



Dakika 40 itibariyle Baron Nashor ve Kadim Ejderha'nın değeri çok arttı ve bu dakikalar civarında Baron Nashor'un veya Kadim Ejderha'nın etrafında savaşlar görebiliriz. Bu da erken ve orta oyunda fazla geriye düşen takımlar için oldukça zorlayıcı olacaktır. Minyon temizleyerek güçlenmeyi bekleyen geç oyun kompozisyonlarının artık bu kadar rahat olmayacağı aşikar. Biraz daha takım savaşı yapabilecek kompozisyonların değeri artıyor. Keza rakibi dürterek iş yapan, erken oyunda çok güçlü ama kuşatmalarda menzili sebebiyle tam anlamıyla başarısız olan Ezreal içinde bu ekstra bir avantaj sağlayacaktır. Görevlerde ekstra avantaj sağlayan Cho'gath, Kalista ve Nunu gibi şampiyonlarında avantajı bir miktar daha artmış oldu.





Yetenek Gücü Eşyaları





Yetenek gücü eşyaları üzerinde o kadar büyük oynamalar yapılmış ki tüm meta tekrardan şekillenecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle Ryze gibi mana ve bekleme süresinde azalmadan beslenen bir şampiyon çok ön plana çıkacaktır. Zaten halihazırda güçlü olan şampiyonun seçim yasaklama ekranının bir numarası olabileceğini düşünüyorum. Rabadon'un Şapkası'nın ucuzlaması ve güçlendirilmesi de yetenekleri yetenek gücünden yüksek oranda etkilen şampiyonların ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Yetenek gücü eşyalarının yeni halleriyle birlikte bir sürü yeni eşya listesi göreceğimizi düşünüyorum ve bu da yeni metanın her şeye gebe olduğunu, deneyerek göreceğimizi gösteriyor.





Vladimir



İkiz Gölge ve Büyübüken sanki onun için eklenmiş iki item gibi. Bu itemlerle birlikte çok güçlü hale gelecektir ve daha çok yasaklandığı veya seçildiğini göreceğiz. İhtiyacı olan yetenek gücü, hareket hızı, bekleme süresinde azalma gibi güçlendirmelere sahip olabiliyor.





Varus



Aklın sonu güçlendirmesiyle birlikte bir miktar daha ön plana çıkacaktır.





Support



Tank şampiyonlara oyunun başında biraz daha dezavantaj sağlansa da ben onların bundan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama Janna ve Lulu seçimlerinden biraz daha korkmalarına sebep olacaktır. İkinci banlamalarda bu şampiyonları daha çok görmeye başlarız.



