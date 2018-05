8.4 yaması ile League of Legends yenileniyor!

Yamanın en merak uyandırsan kısmı Rengar... Kısmi bir eskiye geri dönüş ve rework alacak olan şampiyonda değişiklikler olacak. Morellonimicon'un parça eşyalarından olan Kayıp Cilt değiştiriliyor. Birkaç farklı yetenek gücü eşyasının yanında birde yeni ründe var. Yeni şampiyon veya oynanışta büyük bir değişlik yok ancak gelecek olan yama metayı sarsacağı kesin.League of Legends'ın 21 Şubat'ta gelecek olan 8.4 yamasına ait değişiklikleri bu haberimizde inceleyeceğiz.- 2.800 altın üretim bedeli.- Ruh Yeli ve Aşırı Büyük Sopa'nın birleşimi ile üretilir.- +100 yetenek gücü.- %10 hareket hızında artış.- Pasif: "Yakınında bulunan takım arkadaşı ve düşmanların kullandığı büyüler Spellbound Orb'u (maksimum 100) şarj eder."- Aktif: "Gittikçe azalan ve rakip şampiyonu %75 oranında yavaşlatma (şarj edilen her Spellbound Orb için yüzde +0.75), ve Spellbound Orb'da depolanan her büyü başına 50 yetenek gücüne kadar (yük başına +0.5) artış sağlar. Büyüler 8 saniye boyunca depoda kalır. 60 saniye kullanım bedeli süresi.- 2.400 altın üretim bedeli.- Ruh Yeli ve Şeytanî Külliyat'ın birleşimi ile üretilir.- +60 yetenek gücü.- %7 hareket hızında artış.- %10 bekleme süresinde azalma.- Yakındaki şampiyonları ortaya çıkaran iki ürkütücü hayalet çağırır. Yakalanan hedefler 5 saniye boyunca %40 oranında yavaşlar. Kullanımdan sonra 90 saniye bekleme süresi.- 200 altın arttı.- Artık pasif olarak %10 bekleme süresinde azalma verecek.- Artık Kayıp Cilt ile üretilmeyecek.- Şimdi Hiçlik Küresi ve İnfilak Değneği'nin birleşimi ile üretilecek.- Mana artışı sağlamayacak.- Bekleme süresinde azalma sağlamayacak.- Yetenek gücü +100'den +80'e düşürüldü.- Artık tüm büyü yetenekleri hedefte ağır yara açıyor ve 3 saniye sürüyor.- Artık +300 can oranı ve +15 Büyü Nüfuzu sağlıyor.- Morellonomicon içinde üretiliyor.- +25 Yetenek Gücü.- +200 can oranında artış.- +15 Büyü Nüfuzu.- Üretimine Kayıp Cilt eklendi.- Yetenek gücü +80'den +50'ye düşürüldü.- Eskiden +250 mana yerine +650 mana verecek.- Artık %10 bekleme süresinde azalma verecek.- Üretime Kayıp Cilt eklendi.- Artık can oranında artış sağlamayacak.- Artık Antik Dönüşüm pasifi olmayacak.- Artık %10 bekleme süresinde azalma sağlayacak.- 400 manadan +500 mana sağlayacak.- Üretimine Kayıp Cilt eklendi.- Artık hareket hızı sağlamayacak.- Artık %10 bekleme süresinde azalma sağlayacak.- Yeni hali ile 500 mana artışı sağlayacak.- +25 yetenek gücü yerine +35 yetenek gücü verecek.- Artık büyü nüfuzu sağlamayacak.- Artık savaşta bulunulan her saniye başına %2 oranında hasar artışı sağlayacak. Hasar artışı en fazla %10'a ulaşabilir.- Artık büyü nüfuzu sağlamayacak.- Artık savaşta bulunulan her saniye başına %2 oranında hasar artışı sağlayacak. Hasar artışı en fazla %10'a ulaşabilir.- Artık iki tane Aşırı Büyük Sopa ile üretilecek.- Artık %35 yetenek gücü artışı yerine %40 yetenek gücü verecek.- Artık +75 yerine +85 yetenek gücü artışı sağlayacak.- +80 yetenek gücünden +70'e düşürüldü.- Artık +5 hareket hızı ve geliştirilmiş formunda +10 hareket hızı sağlayacak.- Pasif olarak saldırı başına +40 büyü hasarı +42'ye yükseltildi.- Artık menzilli vuruşlarda 3 ve yakın dövüş dövüşlerde 6 büyü direnci çalacak. Bu yetenek maksimum 30 büyü direncine kadar azaltabilir.

İz Sürücü Bıçak





- Profesyonel arenada tüm karşılaşmalarda alınan eşya kaldırıldı.



Şampiyonlar



Reworks



Rengar – Dayanıklılık yükseliyor, hasar azalıyor.







- Saldırı Gücü 68'den 65'e düşürüldü.



- Seviye başına artan Saldırı Gücü 1.5'ten 3'e çıkarıldı.



Görünmez Yırtıcı (Pasif)



- Artık yalnızca fazladan Saldırı Gücü verecek.



- Rakibin üzerine atılma mesafesi 100'den 50'ye düşürüldü.



Yabani (Q)



- Artık yetenek vuruşu değil, normal saldırıda etkin olacak (eski haline dönüldü).



- Vahşet etkisinde daha fazla hasar ve saldırı hızı kazanacak.



- Kuleler üzerinde kullanılabilir ancak fazladan hasar vermeyecek.



Savaş Kükremesi (W)



- Bekleme süresi 20-12'den 16-10 saniyeye düşürüldü.



Av Heyecanı (R)



- 2,000-4,000 birim arası Gerçek Görüş yerine artık 1,600 birimlik görüş kazanacak.



- Gerçek Görüş sağlanan düşmanlar artık yetenek bitene dek görünebilecek.



- %40 hareket hızı yerine %40-60 hareket hızı sağlayacak.



- Saldırıya geçildiğinde kritik hasar vurmak yerine bir miktar fazladan saldırı hasarı ve zırh deşme kazanacak.



Rengar yapılandırması hakkında Riot çalışanlarının yaptığı açıklamaya göre Rengar'ın artık daha az hasar atacağından eminler. Geri gelen Q yeteneğini güçlendirme konusunda temkinli davrandıklarını, dengesizlik yaşanırsa (yetersiz hasar ya da gereğinden fazla hasar) 8.5 yamasında bunun düzeltileceğini belirtti.



Wolibear – Buff







Dörtpençeli Fırtına (Q)



- Hareket hızı 30-50'den 30-60'a arttırıldı.



- Hareket hızı artık düşmana bakmadığında hemen düşmek yerine 1 saniye sonra düşmeye başlayacak.



Kuduz (W)



- Bekleme süresinde azalma artık minyonlar üzerinden de sağlanacak.



Haşmetli Kükreme (E)



- Artık düşmanları geriye itecek.



- Eğer düşman havadaysa fazladan hasar sağlayacak.



Bufflar



Darius







- Kemik Kıran (W) yeteneğinin beklemesi süresi azaltıldı.



- Tut Çek (E) yeteneğinin zırh deşmesi arttırıldı.



Evelynn







- Kırbaç (E) yeteneğinin hasarı arttırıldı.



Fiddlestick







- Kara Yel (E) yeteneğinin bekleme süresi azaltıldı ve yaratıklara vurduğu hasarı arttırıldı.



- Karga Sürüsü (R) yeteneğinin bekleme süresi azaltıldı.



Gnar







- Hop (E) yeteneğinin hasarı arttırıldı.



Kog'maw







- Bio-Büyü Salvosu (W) yeteneğinin gücü arttırıldı. (Hala 8.3 yaması kadar güçlü değil)



Poppy







- Kahraman Hücumu (E) yeteneğinin hasarı arttırıldı.



Renekton







- Ezik katili (Q) yeteneğinin hasarı arttırıldı.



Swain







- İmparatorluğun Gözü (W) yeteneğinin manası düşürüldü.



- Karanlığın Zirvesi (R) yeteneğinin hasarı arttırıldı.



Talon







- Büyü direnci arttırıldı.



- Zırh düşürüldü.



Zed







- Ölüm İşaretinin (R) bekleme süresi azaltıldı.



Nerfler



Gangplank







- Çakaralmazın (Q) mana bedeli arttırıldı.



- Barut Fıçısının (E) haritada kalma süresi azaltıldı.



Kalista







- Seviye başına saldırı hızı artışı arttırıldı.



- Saldırı menzili düşürüldü.



- Gözcü (W) saldırı hızı vermek yerine saldırı gücü verecek.



- Ciğerini Sök (E) yeteneğinin mana geri dönüşü azaltıldı.



Ornn







- Harlı Ateşin (W) hasarı kısıldı ve bekleme süresi arttırıldı, bariyer süresi arttı, Karvuk'un süresi azaldı.



- Kavuran Hücumun (E) hasarı, zırh oranı, büyü direnci ve şok dalgası hasarı arttırıldı.



- Artık Kavuran Hücumun isabet ettiği rakipler şok dalgasından ekstra hasar almayacak.



- Ocağın Çağrısının (R) süresi kısaltıldı.



Shyvana







- Seviye başına hasar artışı düşürüldü.



- Çifte Isırık (Q) yeteneğinin ikinci hasarı azaltıldı.



Twitch







- Bulaştırın (E) hasarı azaltıldı.



Xin Zhao







- Rüzgardan Şimşeğe yeteneğinin devam süresi azaltıldı.



Zoe







- Uçarı Yıldızın (Q) ilk tuttuğu hedef yalnızca Pırıltı Şenliği hasarı alacak.



- Minyonlar artık ışınlanma bırakmayacak.



- Hınzır Uyku Baloncuğu (E) artık tutturulduğunda bekleme süresi azalmayacak.



Jax







- Karşı Saldırı'nın (E) bazı durumlarda saldırıları engellemekte kısa süreliğine gecikmeyecek.







Tristana











R'nin bekleme süresi arttı.



Rünler



Yeni rünler



Kemik Zırh







Rakip şampiyondan hasar alındıktan sonra şampiyonun üzerine uygulanan yetenek gücü veya normal saldırılar 20-50 oranında daha az hasar verir.



Zaman Tüneli Toniği







İksir, karışım ve bisküvinin devam süresi %20 oranında artar ve bunlardan herhangi birinin kullanımı hareket hızını %5 oranında arttırır.



Değişen rünler



- Mükemmel zamanlanın sağladığı Kronometrenin 8 dakikalık kullanım süresi 6 dakikaya düşürüldü.



- İlham rününün verdiği iksir, karışım ve bisküvi buffları Zaman Tüneli Toniği rününe aktarıldı.



- İkinci Şans, Azim'in 3.sayfasına taşındı.



- Gözü Kara, Azim'in 4.sayfasına taşındı.



- Saldırıya Devamın hasarı arttırıldı, fazladan hasarı azaltıldı.



- İsabet + İlham, %18 saldırı hızı yerine %9 saldırı hızı ve +6 saldırı gücü/ +10 yetenek gücü verecek. İsabet + Hakimiyetin birleşimi ise %18 saldırı hızı yerine %9 saldırı hızı ve +5 saldırı gücü / +9 yetenek gücü verecek.



- Hakimiyet + İsabet, +11 saldırı gücü/ +18 yetenek gücü yerine, +8 saldırı gücü/ +13 yetenek gücü ve %5.5 saldırı hızı sağlayacak. İlham + İsabet, +12 saldırı gücü ve +20 yetenek gücü yerine, +8 saldırı / +14 yetenek gücü ve %5.5 saldırı hızı sağlayacak.





Orman





Saçartohum





Özellikle üst koridorda oluşturduğu baskıyı azaltmak için saçartohumların çıkma süresi arttırıldı. Önceden 125 ile 140. saniyeler arasında çıkan saçartohumlar artık 300 ile 330. saniyeler arasında çıkacak.





Antik Kayacıllar





Menzilli şampiyonların kayacıllara daha az vurmasını sağlayan pasif kaldırıldı.





Baron'un Yaveri











Baron güçlendirmesinin verdiği ekstra avantajlar değiştirildi. Başlangıçta verdiği 25 saldırı gücü ve yetenek gücü, 24 saldırı gücü ve 40 yetenek gücü olarak değiştirilirken. Dakika 27:30'dan sonra verdiği 40 saldırı gücü ve 40 yetenek gücü artık dakika 40'tan sonra 48 saldırı gücü ve 80 yetenek gücü olarak değiştirildi. Baron güçlendirmesiyle birlikte artık kuşatma minyonları kuleye 2 kat hasar verecek. Güçlendirilmiş büyücü minyonlar şampiyonlardan yüzde 50 daha az hasar alacak.





Kadim Ejderha Güçlendirmesi











Kadim Ejderha'nın dirilme süresi 10 dakikadan 8 dakikaya indirildi. İlk güçlendirmeden sonraki Kadim Ejderha güçlendirmeleri artık daha büyük etkilere sahip. İlk Kadim Ejderha 150 saniye güçlendirme verirken sonrasındaki Kadim Ejderhalar 300 saniye güçlendirme verecek. İlk Kadim Ejderha 45+kesilen ejder veya ejderha başına 45 yakma hasarı verirken sonrasındaki Kadim Ejderhalar 135+kesilen ejder veya ejderha başına 90 yakma hasarı verecek. İlk Kadim Ejderha Element Ejderlerinin etkilerini artı yüzde 50 etkilerken sonrasındaki Kadim Ejderhalar artı yüzde 100 etkileyecek.



Kostümler



Ejder Ustası Swain – 1350 RP









Dark Star Jarvan – 1350 RP











Haberi Yazan: Yunus Emre "Acheron" Civelek