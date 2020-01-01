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79'luk efsane Dino Zoff: "Türkiye maçında ben de oynardım"

İtalyanlar'ın 79 yaşındaki efsane kalecisi Dino Zoff, İtalya - Türkiye maçını değerlendirdi.

79'luk efsane Dino Zoff: 'Türkiye maçında ben de oynardım'
İtalya'nın 79 yaşındaki efsane kalecisi Dino Zoff, Milli Takımımızın İtalya'ya 3-0 yenildiği EURO 2020'nin açılış maçını La Gazzetta dello Sport'a yorumladı.

Zoff, "Mancini'nin İtalya'sı güzel futbol oynadı, efektif ve dengeli bir oyun oynadılar. Türkiye maçında İtalya'nın kalesini ben de korurdum rahatlıkla. Takım o kadar kompakt oynadı ki hiç zorluk çekmediler." dedi.

İtalya'nın futbol efsanesi, "İtalya çok iyi oynadı ama dikkatli olmak lazım. Çünkü, Türkiye gerçekten çok kötü oynadı. Ön alandaki prese cevap veremediler ve sürekli uzun toplarla çaresizce gol aradılar. Bazen de küçük üçgenler kurup birkaç pas denemeleri oldu. Fakat turnuvada çok daha iyi karşı ataklarla yapabilecek takımlar olacak." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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