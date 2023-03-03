Philadelphia 76ers yönetimindeki bazı üyelerinin, eski oyuncuları Jimmy Butler'ın kişiliğinden rahatsız olduğu iddia edildi.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, 76ers organizasyonundaki bazı üyelerin, 2018-19 sezonunda takımda forma giymiş olan Butler'ın genel olarak kişiliğine karşı "ne yapacaklarını bilemediklerini" söyledi.



Butler'ın, 76ers ekibinin 2019 yazında kendisine herhangi bir teklifte bulunmayıp forvet Tobias Harris ile yeni bir kontrat yapmasına içerleyerek, takımdan ayrılmaya karar verdiği iddia edilmişti.



Ancak Pompey, bunun aslında kendisi ve Harris arasında bir seçim yapma konusu olmadığını belirtti:



"Aslında o durum tamamen öyle değildi. Organizasyondaki bazı kişiler, Butler'ın kişiliğine karşı ne yapacaklarını bilmiyordu. Harris de tabii ki böylelikle beş yıllığı 180 milyon dolarlık sözleşmede hak sahibi olmuştu."



Sixers, 2018-19 sezonunda Butler ile Doğu yarı finallerine yükselmiş, ancak Kawhi Leonard'ın 7. maçta soktuğu mucizevi şut ile playofflardan elenmişti.



Butler ise 2019-20 sezonu için Miami Heat ile sözleşme imzalayarak, ekibi o sezon NBA Finallerine taşımıştı.





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