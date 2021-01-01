76ers, Tolliver'ı sezon sonuna kadar tutuyor!

Philadelphia 76ers'ın, veteran forvet Anthony Tolliver ile sezonun sonuna kadar sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.



Tolliver, takımla ilk 10 günlük sözleşmesini 12 Nisan'da imzalamıştı ve yakın zamanda ikinci 10 günlük sözleşmesini tamamlamıştı.



76ers ile beş maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, maç başına 12.4 dakikada 1.6 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



Koç Doc Rivers, Tolliver'ın etkisinin saha içinden çok saha dışında, soyunma odasındaki genç oyuncular tarafından daha fazla hissedildiğini söylemişti.



