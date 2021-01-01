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76ers, Tobias Harris'i de takasa açtı

Philadelphia 76ers'ın, forvet oyuncusu Tobias Harris'i takasa açtığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, forvet oyuncusu Tobias Harris'i takasa açtığı bildirildi.

76ers, yalnızca Ben Simmons'ı takas etmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda takım arkadaşı Harris'i de takasa açarak, takımın süperstarı Joel Embiid'in etrafındaki kadroyu tamamen yenileme yolunda olabilir.

SiriusXMNBA'dan Mitch Lawrence'a göre Sixers, Philadelphia'nın teklifini geri çeviren Houston Rockets da dahil olmak üzere Harris'i birkaç takıma teklif etti.

Önceki sezon maç başına ortalama 19.5 sayı ve 6.8 ribaund ile oynayan 29 yaşındaki oyuncunun, 2019'da Philadelphia ile imzaladığı beş yıllığı 180 milyon dolarlık anlaşmanın bitmesine üç yılı kalmış bulunuyor.


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