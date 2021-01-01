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"76ers, Simmons takası için 30 oyunculuk bir liste yaptı!" iddiası

Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons takasında kendilerini "tatmin edecek" yaklaşık 30 oyuncudan oluşan bir listeye sahip olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons takasında kendilerini "tatmin edecek" yaklaşık 30 oyuncudan oluşan bir listeye sahip olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick, ligin yüzde altısını temsil eden listedeki oyuncu sayısının, her sezon seçilen All-Star sayısına kabaca eşdeğer olduğunu ve ayrıca önümüzdeki bir veya iki yıl içinde, yaklaşık beş ila 10 tanesinin takasa müsait olabileceğine dair bir inanç olduğunu kaleme aldı.

Mental durumu dolayısıyla takımdan ayrı kalan Simmons, 2025 yılına kadar serbest oyuncu olamayacak.


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