76ers, Simmons-Kyrie takası istemiyor!

Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'a karşılık Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'i alacağı bir takasla şu anda ilgilenmediği iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, her iki takımın da şu anda bu iki oyuncunun merkezinde bulunduğu bir anlaşma yapmakla ilgilenmediğini belirtti.



Amick, Philadelphia organizasyonunda Irving'in Joel Embiid ile uyumu konusunda şüpheler olduğunu ve 76ers'ın hala Bradley Beal veya Damian Lillard'ı alabileceğine dair umudunu sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.



Sixers, neredeyse bir ay bekledikten sonra geçtiğimiz Pazartesi takıma rapor veren Simmons için potansiyel takasları hala araştırma sürecinde yer alıyor.



Nets ise, Kyrie'nin KOVID-19 aşısını olmadığı takdirde bu sezon kadroya alınmayacağını duyurmuştu.



Irving'in gelecek sezon için bir oyuncu opsiyonu var ve bir sonraki yaz döneminde serbest oyuncu olabilir.



