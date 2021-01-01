76ers, Simmons'ın yokluğunu büyük oranda hissediyor!

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, başantrenörü Doc Rivers ve takımın süperstarı Joel Embiid, Ben Simmons'ın takımın medya gününe katılmaması hakkında konuştular.



Basın toplantısında Rivers'ın yanında oturan Morey, Simmons ve takım arasında bir uzlaşma "ümidi" olduğunu söyledi:



"Bence oldukça umut var. Her durum farklıdır, ancak burada işleri beraber yürütebileceğimize dair çok iyimseriz. Ben çok iyi bir oyuncu ve bu takımın büyük bir parçası. Burada olmadığı için hayal kırıklığına uğradık. Seçimlerimizi yapma sürecindeyiz, ancak burada bulunan oyuncular için de heyecanlıyız.



Bizler şampiyonluk takımı olma yolculuğumuzda onlara odaklanacağız. Bu yolculuk tam olarak nasıl olacak bilmiyoruz. Tek bir odak noktam var ve o da, bize bir şampiyonluk kazanmak için en iyi fırsatı sağlayacak şeyi yapmak."



"BEN'E HALEN ÇOK DEĞER VERİYORUM"



Rivers, Simmons hakkında şunları söyledi:



"Ben'e halen çok değer veriyorum. Bir oyuncu olarak da halen ona çok değer veriyorum. Sizin yapmasını istediğiniz şeyleri yapmaması, onun kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Kendisi bir All-Star ve neredeyse Yılın Savunmacısı ödülünü kazanıyordu."



"ONUNLA OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM"



Embiid, saha içindeki partneri hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Onunla oynamayı sevmeseydim, dürüstçe söylerdim. Ama onunla oynamayı çok seviyorum çünkü takımımıza çok şey katıyor. Bir süredir bu takımı etrafımızda yapılandırıyoruz.



Dürüst olmak gerekirse, burada olmadığı için muhtemelen hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Açıkçası hiçbir şey kazanmadık, ancak medya aracılığıyla söylenenlere ve atılan tweet'lere rağmen, neler yapabildiğimize bir bakmanızı isterim. Normal sezonda çok iyiydik ve dominanttık.



Yani yaptıklarımızın işe yaradığını biliyoruz. Şu anda bu durumda olduğumuz için hayal kırıklığına uğramış bulunuyorum. Ben'in burada olmamasına üzüldüm, çünkü o da beraber kazanabileceğimizi biliyor."



"DİĞER TAKIMLAR BU DURUMU TAKMAZ!"



Tobias Harris de, Simmons hakkında yorum yapanlar arasındaydı:



"Takımımızın büyük bir parçası. O bizim oyun kurucumuz... yani burada olmaması, hayal kırıklığı yaratıyor. Ama takımdaki herkese söylediğim gibi, o hala bu kadronun bir parçası. Soyunma odasında hala 15 adam var. Geçen yıl onunla oynamış olan muhtemelen yedi ya da sekiz oyuncu vardı ve hepsi de kardeşi gibiydi. Ve o da hepimizin kardeşidir.



Bu yüzden durumun çözülebileceğini umuyoruz. Çözülmezse, önümüze bakarız ve işleri yürütmeye çalışırız. Çünkü günün sonunda bu durum, bize karşı oynamak zorunda olan diğer 29 takımın umurunda olmayacak. Onlar bizi yenmeye bakıyor ve bizim de buna hazır olmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu."



