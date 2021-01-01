76ers, Simmons'ın "yardım istememesinden" hoşnut değil!

Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ın takımla zihinsel sağlık sorunlarını çözmek istememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne'e göre 76ers, Simmons'ın zihinsel olarak oynamaya hazır olma durumunu ele almak için ekibin yardımını kabul etme konusundaki isteksizliğinden hoşnut değil:



"Durumla yakından bağlantısı olan insanlara göre 76ers, Ben'in zihinsel olarak hazır olması adına kendisine yardım etme konusunda ekibin ona sunduğu hiçbir yardımı kabul etmemesinden hoşnutsuzluk duymaya başladı.



Ben, Oyuncular Sendikası aracılığıyla akıl sağlığı uzmanlarıyla çalışıyor, ancak şu ana kadar ekibi bu konuda pek bilgilendirmediği söylendi."



İki hafta önce Simmons'ın başantrenör Doc Rivers ve takım arkadaşlarıyla görüştüğü ve zihinsel anlamda henüz oynamaya hazır olmadığını söylediği bildirilmişti.



Ardından, zorunlu antrenmanlara katılmayan Simmons, antrenmandan atıldığı için kötü bir izlenim bırakmıştı.



