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76ers, Simmons için takas görüşmelerini başlattı!

Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons ile ilgili takas görüşmeleri başlattığı ve kendisine beş takımın talip olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons ile ilgili takas görüşmeleri başlattığı ve kendisine beş takımın talip olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre "devam eden görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan" bir kaynak, 76ers ekibinin Simmons karşılığında "All-Star kalibresinde bir oyuncu istediğini" belirtti.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Simmons'a, kendisinin yaşında ve fiziğindeki oyuncuların nadiren müsait olmasından ötürü, lig genelinde gösterilen ilgi yüksek olmaya devam ediyor.

Substack'tan Marc Stein, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Toronto Raptors'ın Simmons için takas yapmakla ilgilendiklerini bildirdi.


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