Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons takası için Detroit Pistons forveti Jerami Grant ve Brooklyn Nets süperstarı James Harden ile ilgilendiği iddia edildi.



76ers'ın Simmons takasında dikkate alacağı geniş bir oyuncu listesi olduğu bildirilmişti.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Sixers ekibi, Simmons karşılığında Harden takası yapmak üzere Houston Rockets'la görüşmelerde bulunmasından bir yıl sonra, yıldız oyuncu için şansını tekrar denemeyi düşünüyor.



Eski Rockets genel menajeri ve şimdiki 76ers başkanı olan Daryl Morey'nin favorisi olan Harden, Nets ekibiyle sözleşmesini uzatmak için henüz bir anlaşma imzalamadı. Bu durumun, Simmons için oluşturulacak bir takas paketinin Nets'i bir anlaşma yapmaya ikna edip edemeyeceği konusunda merak uyandırdığı iddia edildi.



Diğer bir hedefin ise eski Philadelphia forveti Jerami Grant olduğu söylendi. Sixers'ın, Simmons'a karşılık Grant takası üzerine Pistons ile görüşmelerde bulunduğu açıklandı.



Grant, kariyerine 2016'da Oklahoma City Thunder'a takas edilmeden önce 76ers ile başlamıştı.



