Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ı Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum için takas etmekle ilgilenmediği bildirildi.



Substack'ten Marc Stein'e göre 76ers, Simmons karşılığında Trail Blazers'tan Damian Lillard'ı istemeye devam ediyor ve McCollum'a razı olmaya hazır değil.



Bu hafta 76ers'ın McCollum ile takas yapma fikrine ısındığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.



NBA Draftı öncesinde iddia edilen takas tekliflerine dayanarak, 76ers'ın Simmons'ın geleceğini çözmek için acele etmediği düşünülüyor.



