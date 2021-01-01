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76ers, Simmons'a para cezası vermeye devam edecek!

Philadelphia 76ers'ın, akıl sağlığı yardımı konusunda takımla işbirliği yapana kadar, Ben Simmons'a para cezası vermeye devam etmeyi planladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, akıl sağlığı yardımı konusunda takımla işbirliği yapana kadar, Ben Simmons'a para cezası vermeye devam etmeyi planladığı iddia edildi.

76ers'ın, ekibin zihinsel sağlık toplantıları, değerlendirmeleri veya tedavileri ile ilgili planı hakkında yaptığı iletişimden memnun kalana veya ekip tarafından ayarlanan uzmanlardan yardım kabul edene kadar, Simmons'a kaçırdığı her maç için 360.000 dolarlık maaşının tamamını ceza olarak keseceği belirtildi.

Philadelphia'nın Avustralyalı oyuncusuna cezayı Perşembe gününden itibaren kesmeye başladığı bildirildi.

76ers, normal sezonun ilk maçından önce ekibe katılmadan önce rapor vermediği için, Simmons'a ilk seferinde hazırlık maçları döneminde para cezası vermişti.

Simmons sahada olmamasına rağmen sezona iyi başlangıç yapan Philly, 7-2'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor.


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