76ers, Simmons'a maaşının 8.25 milyon dolarlık kısmını ödemiyor!

Philadelphia 76ers'ın, antrenman kampından uzak durmaya devam eden yıldız oyuncusu Ben Simmons'a, maaşının geçtiğimiz gün alması gereken 8.25 milyon dolarlık kısmını ödemeyeceği kaydedildi.



ESPN'den Tim Bontemps ve Bobby Marks'a göre Simmons, beş yıllığı 177,2 milyon dolarlık kontrat uzatmasının bir parçası olarak, her sezon maaşının %25'ini 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde almayı tercih etmişti. Kalan %50 ise, 15 Kasım'dan itibaren 12 taksitte ödenecekti.



Simmons'ın kampının, beklenen takas tamamlandıktan sonra 8.25 milyon dolarlık ödemesini alacağına inanıldığı öne sürüldü.



25 yaşındaki oyuncunun maaşının, şimdilik bir emanet hesabına yatırıldığı ve 76ers'a rapor vermediği için kendisine verilen para cezalarının buradan düşüleceği söylendi.



Simmons'ın, kaçırdığı her maç için 8.25 milyon dolarlık maaşından 227.613'er dolar kaybedeceği belirtildi.



