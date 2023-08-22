Philadelphia 76ers'ın sahibi Josh Harris, James Harden'ın süregelen takas durumuyla ilgili sessizliğini bozdu.



Bu yazın başlarında LA Clippers'a takas edilme arzusunu dile getiren Harden, yeni NBA sezonu yaklaşırken halen Sixers'ın kadrosunda yer alıyor.



The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan Harris, Harden'a hem bir basketbol oyuncusu hem de bir kişi olarak saygı duyduğunu ifade ederek, yıldız oyuncunun talebini yerine getirmeye istekli olduğunu ve aynı zamanda takımın şampiyonluk mücadelesi veren bir kadro oluşturma hedefini de göz önünde bulundurduğunu vurguladı:



"İşimiz çok yoğun. James'e saygı duyuyorum. Açıkçası isteğini yerine getirmek istiyorum. Ama aynı zamanda şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın neleri geri alabileceğini de düşünmem gerekiyor. Onu kalmaya ikna etmeyi çok isterim. Lakin istediği şeyin bu olmadığını anlıyorum.



Sonuç ne olursa olsun, herkes adına olumlu olacak şekilde çözmek için çalışmaya devam edeceğim. Ona bir basketbolcu ve insan olarak saygı duyuyorum. Her şeyden önce, insanlarla uğraşıyorsunuz, değil mi? Nereye varacağını göreceğiz."



76ers ekibinin kontratındaki 35,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kulladıktan sonra takas talebinde bulunan Harden için uygun bir teklif bulamaması, bu görüşmeleri sonlandırma kararı alınmasına sebep olmuştu.



Harden, geçtiğimiz sezonu 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamalarıyla ve %38.5 üçlük isabetiyle tamamlamıştı.



