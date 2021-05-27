76ers, Russ'ın üzerine patlamış mısır döken seyirciyi süresiz menetti!

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.



The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH



— SportsCenter (@SportsCenter) May 27, 2021

Philadelphia 76ers'ın, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'a patlamış mısır döken seyircinin sezonluk biletini iptal ettiği ve taraftarı Wells Fargo Center'daki etkinliklerden süresiz menettiği belirtildi.76ers, yaptığı duyuruda,ifadelerini kullandı.Westbrook, Wizards'ın Çarşamba günü 76ers'a 120-95 mağlup olduğu maçın dördüncü çeyreğinde sakatlandıktan sonra soyunma odasına giderken, tribünlerde kim olduğu görülmeyen bir kişi tarafından üzerine patlamış mısır dökülmüştü. Westbrook bu hareket sonrasında tribünlere gitmeye çalışmış, ancak kendisine eşlik edenler tarafından durdurulmak durumunda kalmıştı.Geçmişte taraftarlarla birçok kez tartışmalara karışmış olduğu bilinen Westbrook, karşılaşma sonrasında ligi bu konuda harekete geçmeye çağırmıştı.