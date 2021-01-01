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76ers, Pacers'ın Simmons için Brogdon teklifini reddetmiş!

Philadelphia 76ers'ın, Indiana Pacers'tan Ben Simmons için gelen Malcolm Brogdon ve 1. tur Draft hakkı teklifini reddettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Indiana Pacers'tan Ben Simmons için gelen Malcolm Brogdon ve 1. tur Draft hakkı teklifini reddettiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jason Dumas, yakın zamanda 76ers genel menajeri Daryl Morey'nin Simmons' için gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını bildirdi.

Dumas raporunda ayrıca, ekibin Simmons'ı yalnızca All-Star kalibreli bir oyuncu için takas etmek istediğini ve Pacers'ın Brogdon'ı içeren bir teklifini reddettiklerini ifade etti.

Simmons'ın takas değeri playofflarda düşmüş olsa da, yine de ligdeki en iyi dış alan savunmacılardan biri olarak biliniyor.


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