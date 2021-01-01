76ers, McCollum'ı ve fazlasını isteyince Portland reddetti!

Portland Trail Blazers'ın, Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons karşılığında CJ McCollum'ı ve fazlasını talep etmiş olduğu bir takas paketi teklifini reddettiği bildirildi.



Simmons ve 76ers arasındaki soğukluk, Avustralyalı oyuncunun 2021-22 sezonu öncesinde takıma rapor vermeyi hala reddetmesinden ötürü devam ediyor.



The Athletic'ten Shams Charania, Simmons'ın takıma katılmakla ilgilenmediğini ve hatta Philadelphia'daki evini toplayıp, yakında satışa çıkarmasının beklendiğini açıklamıştı.



Sixers'ın Portland'dan Simmons karşılığında McCollum'u Philly'ye gönderecek bir pakette, üç adet ilk tur Draft hakkı ve üç seçim değişimi talep ettiği, ancak Portland'ın bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.



Charania, 76ers'ın Simmons ile ilgili takas görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini de ifadelerine ekledi.



