Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre, Philadelphia 76ers, Tyronn Lue ile dün başantrenörlük pozisyonu için bir mülakat yapmış olmasına rağmen, pozisyon için halen Mike D'Antoni'nin favori olduğu açıklandı.



Geçtiğimiz hafta D'Antoni ve Lue'nun bu iş için en iyi adaylar olduğu bildirilmişti. D'Antoni daha önce 2015-16 sezonunda 76ers ile yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Dört yılın ardından D'Antoni, Eylül ayının başlarında Houston Rockets ile yollarını ayırmıştı.



LA Clippers'ın asistan koçu Lue, Clippers başantrenörü Doc Rivers'ın sürpriz bir şekilde ayrılmasından bir gün sonra, 76ers ile bir araya geldi.



Lue'nun Rivers'ın yerini almaya aday olduğu ve ayrıca Rockets ve New Orleans Pelicans ile görüşmeye hazırlandığı da belirtilmişti.



Lue'nun başantrenör olarak tek görev süresi, 2016-18 yılları arasında Cleveland Cavaliers ile gerçekleşmişti ve Cleveland, kendisinin takımla ilk sezonunda bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



