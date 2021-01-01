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"76ers, Lillard alınmadığı sürece Simmons'ı bırakmayacak" iddiası!

Portland Trail Blazers'ın Damian Lillard'ı bir takas paketinde sunmadıkça, Philadelphia 76ers'ın 28 Eylül'deki antrenman kampı başladığında Ben Simmons'ı tutmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın Damian Lillard'ı bir takas paketinde sunmadıkça, Philadelphia 76ers'ın 28 Eylül'deki antrenman kampı başladığında Ben Simmons'ı tutmasının beklendiği açıklandı.

Sixers'ın Lillard'ı alma konusundaki söylentileri, Simmons'ın Philadelphia'daki yakın geleceği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Sixers, Lillard'ın Portland'daki durumunda muhtemel bir değişiklik beklerken, Simmons'ı Philadelphia'da tutabilir:

"Minnesota, Golden State, Sacramento ve San Antonio'nun her biri Simmons için sürekli olarak en iyi hedef yerleri olarak geçiyordu. Ancak lig muhabirlerinin düşündüğü şey, Portland'da Damian Lillard ile bir durum değişikliği olmadığı takdirde, Simmons'ın 28 Eylül'de antrenman kampı başladığında şimdilik bir Sixer olarak kalmasının beklendiği yönünde olmaya devam ediyor."

Sixers ve başkan Daryl Morey'in Simmons'ı takas etmesi, Joel Embiid'den en yüksek verimi almaya yönelik bir hamle. Bu nedenle Simmons'ın şu anda Lillard'dan daha azına takas edilmesi, Embiid'i bir süperstar ile yan yana getirme çabaları için yıkıcı bir darbe olur."


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