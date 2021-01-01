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76ers, Kyrie için henüz Nets'i aramamış!

Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i takas etmekle ilgilenen takımlardan "telefonlar aldığı" bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i takas etmekle ilgilenen takımlardan "telefonlar aldığı" bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Nets, Kyrie takasıyla ilgilenen rakip takımlardan "birçok telefon aldı".

Wojnarowski'nin raporu, 76ers'ın Simmons takasıyla yaşadığı açmazla ilgili olarak ortaya çıktı:

"Daryl Morey'nin bütün ligi aradığı ve Ben Simmons için bir anlaşma bulmaya çalışmak adına, tüm takımlarla yıldız oyuncuları hakkında konuştuğu söylendi. İddiaya göre aramadığı takımlardan biri Brooklyn Nets'ti.

Morey, Sean Marks ile Kyrie Irving ile alakalı bir telefon görüşmesi yapmamış.

Ayrıca Brooklyn'in, Kyrie Irving için rakiplerden gelen telefonları yanıtladığı da söylendi. Ama kendileri bu amaçla herhangi bir yeri aramamışlar."


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