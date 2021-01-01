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"76ers, Kyle Lowry'yi kovalayabilir" iddiası

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Philadelphia 76ers, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile takas yapabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Philadelphia 76ers, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile takas yapabilir.

O'Connor'a göre Sixers, önümüzdeki yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Lowry'nin peşine düşebilir:

"Bu arada Sixers da büyük bir işlem yapabilir. Lig kaynakları, Harden için teklifinde yetersiz kalan Philadelphia'nın hala şampiyonluk şansını artırmak için büyük adımlar attığını söylediler. Takas pazarının önümüzdeki haftalarda şekillenmesi gerekiyor, bu nedenle gerçekçi olan hedefler belirsiz durumda.

Ancak izlenecek bir isim de, kontratının son sezonunda olan 34 yaşındaki Philadelphialı Raptors point guardı, Kyle Lowry. Sixers'ın sahip olmadığı tek parça, veteran ve kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu ve Lowry seviyesinde teorik olarak bile müsait olan fazla oyuncu yok."

Başparmağından sakatlandığından ötürü geçtiğimiz Pazar günü Philadelphia'ya karşı oynanan maç da dahil olmak üzere son birkaç maçı kaçırmış olan Lowry, bu sezon %45 şut isabetiyle 17.7 sayı ortalaması yakalıyor.

Toronto, sezona yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra kendisini bulmuş ve Doğu Konferansı sıralamalarında yükselmişti (16-15). Sixers ise Pazar günü Raptors'a yenilmesine rağmen, 20-11'lik bir dereceyle Doğu'ya liderlik ediyor.


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