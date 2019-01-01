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76ers'ın, Simmons'ı geri alma ümidi "neredeyse kalmadı"

Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ı son takas tarihine kadar göndermediği takdirde kendisini takıma yeniden katılmaya ikna etme konusunda "çok az ümidi" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ı son takas tarihine kadar göndermediği takdirde kendisini takıma yeniden katılmaya ikna etme konusunda "çok az ümidi" olduğu iddia edildi.

Takıma bir daha 76ers forması giymeyeceğini belirtmiş olan Simmons, zihinsel sağlığına odaklandığı süreçte takımdan uzak kalmayı sürdürerek, tüm sezon boyunca hiç oynamamıştı.

Substack'in NBA yazarı Marc Stein'e göre, Simmons bu niyetine halen sadık kalmayı sürdürüyor:

"Durumla içli dışlı olan bir kaynak, geçtiğimiz hafta sonu bana Sixers'ın son takas gününde Simmons'ı göndermeyip kendisini takıma yeniden katılmaya ikna etme konusunda başarılı olma umudunun, neredeyse hiç olmadığını söyledi.

Akıl sağlığına odaklandığı bu süreçte kişisel nedenlerden dolayı sürekli kadro dışı olarak listelense de, Simmons'ın 2016 NBA Draftı'nda kendisini 1 numaradan seçmiş olan bu takımın formasını bir daha asla giymeme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğu söyleniyor."

Simmons, takımla imzaladığı beş yıllığı 177 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının henüz ikinci yılında, ekipten takasla ayrılmaya çalışıyor.


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