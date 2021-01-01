Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"76ers'ın sezona iyi başlangıcı, Simmons'ın takas değerini düşürdü" iddiası

NBA'deki bazı yöneticilerin, Philadelphia 76ers'ın sezona sıcak başlangıcının Ben Simmons'ın "değerini düşürdüğünü" söyledikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki bazı yöneticilerin, Philadelphia 76ers'ın sezona sıcak başlangıcının Ben Simmons'ın "değerini düşürdüğünü" söyledikleri iddia edildi.

76ers şu anda beş maçlık bir mağlubiyet serisinde olsa da, 2021-22 sezonuna iyi başlamalarının Simmons'ın takas değerine zarar verdiği söylendi. Yaz başında takımdan takasını talep etmiş olan Simmons, sezonda halen Sixers forması giymiş değil.

Hoopshype'dan Michael Scotto, ligdeki bazı yöneticilerin, Sixers'ın Simmons'sız güçlü başlangıcının Avustralyalı yıldızın değerini düşürdüğüne inandıklarını aktardı:

"Takımlar, Ben Simmons'ın orada olmak istemediğini biliyor. Bazı yöneticilerden de şunu duymuştum; Joel Embiid'in sağlıklı olduğu ve son mağlubiyet serisinden önceki dönemde, bu takım Simmons'sız iyi performans gösteriyordu.

Bazı yöneticiler bana bunun Ben'in takas değerini daha da düşürdüğünü söylediler. Yıldız bir oyuncuyu kaybettiğinizde genellikle sıkıntı çekersiniz, fakat Philadelphia sezonun başında Doğu Konferansı'nda lider konumdaydı."

Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraştığı belirtilen Simmons takımdan halen uzak dururken, Sixers sezona kadrosundaki oyuncularla devam ediyor.

Sixers, lig genelinde iyi bir savunmacı olduğu bilinen Simmons sahadayken 100 pozisyon başına 106 sayı yiyordu ve bu sezon bu oran, kendisinin yokluğuyla 100 pozisyon başına 110 sayıya yükselmiş durumda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal