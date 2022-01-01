76ers'ın Harden talebine, Brooklyn'den net "Hayır!"

Brooklyn Nets'in, Ocak ayı başlarında Philadelphia 76ers'ın James Harden için yaptığı takas teklifini reddettiği ortaya çıktı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramona Shelburne, 76ers başkanı Daryl Morey ve Nets genel menajeri Sean Marks'ın, geçtiğimiz 11 Ocak tarihinde bu konuda doğrudan iletişime geçtiklerini iddia ettiler.



Morey'nin 76ers'ın Ben Simmons'ı Harden için takas etme olasılığını sorduğu, ancak Marks'ın net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdiği söylendi.



"BİZİ ARADILAR, AMA DİNLEMEDİK"



NBA muhabiri Jordan Schultz ise, Brooklyn yönetiminin Morey'den gelen herhangi bir Harden teklifini dinlemediğini öne sürdü:



"Nets'ten bir kaynak, 'James Philly'ye gitmeyecek; Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Bizi aramışlardı, lakin hiç dinlemedik. Biz şampiyon olmak istiyoruz ve James'i takaslamak, bu hedefe zarar vermekten başka bir işe yaramaz.' şeklinde konuştu."



Yakın zamanda Harden'ın Nets'e olan sadakatinden şüphe duyulmuş, takımın sıkıntılı süreci ve perde arkasında ortaya çıkan tüm dramalar sebebiyle yıldız oyuncunun ortamdan hoşnutsuz olduğu iddia edilmişti.



Üst üste sekiz maç kaybetmiş olan Brooklyn, 29-24'lük derecesiyle Doğu'da yedinci sıraya kadar geriledi. Henüz KOVID-19 aşısı yaptırmamış olan Kyrie Irving, ekiple 15 maç daha kaçıracak ve takımın playoff maçlarının sadece yarısında forma giyebilecek.



