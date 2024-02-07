76ers, Hield ve Bogdanovic'i gözüne kestirdi

Philadelphia 76ers'ın, Indiana Pacers guardı Buddy Hield ve Detroit Pistons forveti Bojan Bogdanovic'i hedef aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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76ers, Hield ve Bogdanovic'i gözüne kestirdi
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07 Şubat 2024 14:52
Son güncelleme 07 Şubat 2024 15:02
Philadelphia 76ers'ın, Indiana Pacers guardı Buddy Hield ve Detroit Pistons forveti Bojan Bogdanovic'i hedef aldığı bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Sixers, Hield ve Bogdanović'i hedef alıyor.

Hield'ın adı, geçtiğimiz Eylül ayında Pacers'la bir takas ortağı bulmak için birlikte çalıştığına dair haberlerin çıkmasından beri takas söylentilerine dahil edilmişti.

Koç Rick Carlisle'ın rotasyonunda dakikaları önceki sezona kıyasla azalan (31'den 26'ya) Hield, bu sezon 12.0 sayı, 3.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.

Kariyerinin son iki sezonunu Detroit'te geçiren Bogdanovic de son aylarda takas söylentilerinde adı yoğun bir şekilde geçen isimler arasındaydı.

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 28 maçta 20,2 sayı, 3,4 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarına sahip.

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