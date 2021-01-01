76ers hayatta kaldı, seriyi 3-3'e getirdi!

Philadelphia 76ers, StateFarm Arena'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri 6. maçında Atlanta Hawks'ı 104-99 mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirmeyi başardı.



Serinin 5. maçındaki büyük çöküşünün ardından Hawks'a karşı sezonu iyice riske giren 76ers ekibi, bu maça da yavaş başlarken, ikinci yarıda işleri tersine çevirmeyi başardı ve ardından son bölümde işleri kapattı. Atlanta ilk çeyreği 29-22 farkla kapatırken, Philadelphia devre arasında bu farkı dört sayıya indirdi.



Üçüncü çeyreği domine eden Sixers, Atlanta'ya 33-25'lik bir fark attı ve 12 dakika kala dört sayılık bir üstünlük kurdu. Son çeyrekte de 24-23'lük bir üstünlük yakalayan Philly ekibi, karşılaşmayı kazanmış oldu.



Sixers'ın en skorer isimleri, 24'er sayı kaydeden Seth Curry ve Tobias Harris'ti. Joel Embiid 22 sayı ve 12 ribaund ile maçı tamamlarken, Ben Simmons yalnızca altı sayıda kaldı ve dokuz da ribaund ekledi. Tyrese Maxey 16 sayı ve yedi ribaundlık bir katkı sağladı.



Bu karşılaşmada 34 sayı ve 12 asist kaydeden Trae Young, Hawks'ın en iyi oyuncusuydu. Clint Capela 14 sayı ve 11 ribaund ile oynarken, Kevin Huerter 17 sayı ve 11 ribaund kaydetti. Danilo Gallinari benchten gelerek 16 sayı kaydetti. Başka hiçbir Atlanta oyuncusu, çift hanelerde skor üretemedi.



