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76ers, Harden'ı cezbetmek için D'Antoni'yi kullanabilir

Philadelphia 76ers'ın koç Mike D'Antoni ile ilgilenmesinin nedenlerinden birinin, organizasyondaki bazı kişilerin kendisinin Houston Rockets süperstarı James Harden'ı cezbetmesine yardımcı olabileceği hissiyatı olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın koç Mike D'Antoni ile ilgilenmesinin nedenlerinden birinin, organizasyondaki bazı kişilerin kendisinin Houston Rockets süperstarı James Harden'ı cezbetmesine yardımcı olabileceği hissiyatı olduğu iddia edildi.

NBC Sports Philadelphia'dan John Clark'a göre, Harden iki yıl içinde serbest bir oyuncu olabilir ve bir takas olasılığı da bulunuyor:

"Sixers'ın Mike D'Antoni'ye çok ilgi duymasının, koçluğun yanı sıra nedenlerinden birinin, organizasyondaki bazı kişilerin, kendisinin James Harden'ı Philly'ye çekmeye yardım edebileceğini düşünmeleri. Harden, iki yıl içinde serbest bir oyuncu olabilir ve takas imkanı da var."

76ers yönetiminin, D'Antoni'yi işe almak istediği bildirilmişti. Bunun gerçekleşmesi durumunda, 76ers'ın kendisinin başantrenör olarak takas işlemlerini beraber gerçekleştireceğine dair haberler de çıkmıştı.

Beklentinin, "serbest oyun tarzı için oyuncu seçmede söz sahibi olması" olduğu açıklanmıştı.

D'Antoni'nin Joel Embiid, Ben Simmons ve Tobias Harris tarafından memnuniyetle karşılanacağı tahmin edilen hız ve skoru vurgulayan oyun planı, 76ers'ın D'Antoni'nin peşinden koşmasının sebeplerinden biri olarak düşünülüyor.


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