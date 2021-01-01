76ers, "halen" Simmons'ı kampa katılmaya iknaya çalışıyor!

Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ı "halen" önümüzdeki haftaki antrenman kampına katılmaya ikna etmeye çalıştığı bildirildi.



Substack'in muhabiri Marc Stein'a göre, Avustralyalı oyuncunun katılmasının beklenmediği söylendi.



76ers, medya gününü 27 Eylül'de düzenleyecek ve ekibin antreman kampı ise 28 Eylül'den 3 Ekim'e kadar sürecek.



Philadelphia'nın ilk hazırlık maçı 4 Ekim'de Toronto'da, takımın normal sezonu ise 20 Ekim'de New Orleans'ta başlayacak.



Geçtiğimiz ay, 25 yaşındaki oyuncunun 76ers'ın yönetici ortağı Josh Harris, takım başkanı Daryl Morey, genel menajer Elton Brand ve başantrenörü Doc Rivers'ın da aralarında bulunduğu bir grupla bir araya gelerek, bu bir cezayla sonuçlansa bile yeni bir başlangıç yapma arzusunu dile getirdiği belirtilmişti.



Simmons, beş yıllığı 177.2 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonuna giriyor.



