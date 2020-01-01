76ers, Elton Brand altında yönetici arayışında

Philadelphia 76ers'ın, genel menajer Elton Brand altında ön ofisinde çalışacak yöneticiler işe almak için bir arama yaptığı belirtildi.



Bleacher Report yazarı Yaron Weitzman, sezonu Doğu'da altıncı sırada bitirerek playofflarda sıkıntı çeken Sixers için güncellemeyi sağlayan kişiydi:



"Bir Sixers ofisi güncellemesi. Lig kaynaklarına göre ekip, genel menajer Elton Brand altında yönetici rolünde görev yapmak için adaylarla görüşmeye başladı."



Philadelphia, Orlando bubble'ındaki varlığını 2020 NBA playofflarında erken bir çıkışla tamamlamıştı. 76ers, yönetici personelinin yanı sıra, yedi yıl sonra Brett Brown ile yollarını ayırmaya karar vermişti.



Birkaç gün önce başantrenörlük boşluğunu kapamak adına, ekip Doc Rivers ile beş yıllık bir anlaşma yapmıştı.



