Philadelphia 76ers'ın, bu hafta sonu eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey ile beş yıllık bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Morey'nin takımın yeni başkanı unvanını alacağını bildirdi.



Philadelphia'nın mevcut GM'i Elton Brand'in, konumunda kalmasının beklendiği belirtildi.



Morey, bu ayın başlarında Rockets GM'liğinden beklenmedik bir şekilde istifa etmişti. Bu işten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Morey'nin, 76ers ile konuşmaya başladığı bildirildi.



48 yaşındaki yönetici, Mayıs 2007'de organizasyonun günlük görevlerini devraldığından beri, Houston'ı daimi bir şampiyonluk yarışmacısına dönüştürmesiyle tanınıyor. Takımdan sorumlu olduğu 13 yıl boyunca Rockets, hiçbir sezonu kaybetme derecesi ile bitirmemiş ve 2015 ile 2018'de konferans finalleri'ne iki kez çıkması da dahil olmak üzere, 10 ayrı seferde playofflara kalmıştı.



Morey ayrıca, 2012'de James Harden'ı Oklahoma City Thunder'dan Houston'a taşıyan ve 2017'de Chris Paul'u LA Clippers'dan sekiz oyuncu karşılığında almış olduğu takasların da beyni konumundaydı. Geçtiğimiz sezondan önce Morey, Paul'u All-Star oyuncu Russell Westbrook karşılığında OKC'den takaslamıştı.



Wojnarowski, bu ayın başlarında Philadelphia'nın başantrenörü olarak işe alınan Doc Rivers'ın, Morey'nin işe alımında etkili bir isim olduğunu belirtti. İkili daha önce Boston Celtics'te birlikte çalışmıştı ve Morey, Rivers'ın 2004-13 yılları arasındaki başantrenörlük görevinin bazı kısımlarında, ekibin operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısıydı.



