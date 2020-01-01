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76ers, Danny Green karşılığında Al Horford'ı gönderdi!

Philadelphia 76ers'ın Al Horford'ı, 2025'in korumalı bir ilk tur Draft hakkını ve dün geceki NBA Draftı'ndaki 34 numaralı seçimi (Theo Maledon), Danny Green ve Terrance Ferguson karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın Al Horford'ı, 2025'in korumalı bir ilk tur Draft hakkını ve dün geceki NBA Draftı'ndaki 34 numaralı seçimi (Theo Maledon), Danny Green ve Terrance Ferguson karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Oklahoma City'nin, 76ers'tan Vasilije Micic'in Draft haklarını da aldığı kaydedildi. Micic, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul ediliyor.

2025'teki ilk tur seçiminin 1-6 sıra arası korumalı olduğu belirtildi.

Philadelphia, Horford ile önceki yaz döneminde dört yıllığı 109 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı ve bu anlaşma 2022-23 sezonunda 14.5 milyon dolar garantili durumda.

Thunder ekibi Green'i, geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles Lakers'tan Dennis Schröder ve bir ilk tur Draft hakkı karşılığında almıştı.

Thunder, gelecekteki Draft haklarından oluşan stoğuna ekleme yapmaya devam ediyor ve şimdi 2026'ya kadar 17 tane seçime sahip.


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