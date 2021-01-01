"76ers, Damian Lillard takasına odaklandı" iddiası!

Philadelphia 76ers'ın yalnızca Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ile takas yapmaya odaklandığı bildirildi.



76sers, önceki sezon şampiyonluk umudu boşa çıksa da serbest oyuncu döneminde büyük bir hamle yapan takımlar arasında yer almamıştı.



Atlanta Hawks tarafından playoffların ikinci turunda elendiğinden beri 76ers, Ben Simmons için bir takas ortağı aramak ve Joel Embiid'in yanına bir süperstar oyuncu getirmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde gelişmenin yollarını arıyor.



The Athletic'ten Derek Bodner'a göre takımın hedefi, "Ben Simmons'ı takaslamaktan daha çok, Damian Lillard'ı almak" üzerine. Blazers bu yıl kayda değer bir şekilde gelişmezse, Lillard'ın Portland'dan ayrılmak isteyebileceği belirtiliyordu:



"Sixers'ın sezonu sona erdiğinden beri, takım benzer şekilde Lillard'ın Portland'daki durumunu dikkatle izliyor. Sixers'ın bakış açısından, amacın Ben Simmons'ı takas etmekten çok Damian Lillard'ı almak olduğunu söylemek doğru olacaktır."



Şimdiye kadar Blazers, Cody Zeller, Tony Snell ve Ben McLemore gibi rol adamları ile kısa süreli anlaşmalar yapmış, ayrıca Norman Powell'ı beş yıllık kazançlı bir anlaşma ile kadroda tutmuştu.



Lillard hala Portland'a sadık kalmayı tercih ediyor olsa da, takas talebinde bulunduğu takdirde Sixers'ın aktif bir alıcı olması bekleniyor.



