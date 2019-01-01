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76ers da Chris Paul takasını değerlendiriyor!

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Philadelphia 76ers, Chris Paul için bir takas yapmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Philadelphia 76ers, Chris Paul için bir takas yapmayı düşünüyor.

Sixers yeni bir başantrenör arayışında olsa da, aynı zamanda kadroyu daha güçlü hale getirmek ve gelecek sezon bir şampiyonluk yarışmacısı olmak istiyor.

O'Connor'a göre Sixers, Paul'u kadroya eklemek için ciddi bir şekilde düşünme aşamasında. Ancak bu hamlenin bir takas olmadan gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.

Paul'un 2020-21 sezonunda 41.4 milyon dolarlık, 2021-22 sezonunda ise muhtemelen 44.2 milyon dolarlık bir maaşı olması bekleniyor (opsiyonunu kullanması durumunda).


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