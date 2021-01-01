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76ers, Ben Simmons'ı tutmaya "açık"

Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Ben Simmons'ı tutmaya "açık" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Ben Simmons'ı tutmaya "açık" olduğu iddia edildi.

Sixers, yakın zamanda Tobias Harris'i takasa açık hale getirerek ve Los Angeles Lakers'tan Andre Drummond'u alarak dikkat çeken hamleler yaparken, Simmons'la ilgili ne karar alacağı üzerine olan belirsizlik halen devam ediyor.

Yakın tarihli bir röportajda, ESPN yazarı Ramona Shelburne bu durumda bir değişiklik olduğunu açıkladı:

"Sixers kendisini tutmaya açık. 'Genç bir süperstar olma yolunda ilerleyen ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazanabilecek bu adamı takas etmek istemiyoruz' demeyi tercih edebilirler. Takımda tutarak, sorunun ne olduğunu çözmeye bakabilirler. Ama iki tarafın da buna çok gönüllü yaklaştığını düşünmüyorum.

Şu anda Ben Simmons'ın bununla ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum, çünkü sonradan bazı şeyler söylendi, sezon bittiğinde Doc Rivers bazı şeyler söyledi, Joel Embiid de bazı şeyler söyledi. Aralarını düzeltmeye çalıştıklarını biliyorum ama şu anda bu durum Ben'in çok ilgisini çekmiyor gibi görünüyor."


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