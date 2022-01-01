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76ers, Beal için Maxey ve Thybulle'u vermek istemiyor!

Philadelphia 76ers'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal karşılığında Ben Simmons'ın yer alabileceği muhtemel takas paketine, Tyrese Maxey veya Matisse Thybulle'u dahil etmek istemediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal karşılığında Ben Simmons'ın yer alabileceği muhtemel takas paketine, Tyrese Maxey veya Matisse Thybulle'u dahil etmek istemediği iddia edildi.

The Athletic'den David Aldridge ve Josh Robbins, Sixers'ın Beal karşılığında oluşturabileceği takas paketine özellikle Maxey veya Thybulle'u katmak istemediğini "net bir şekilde belirttiğini" söylediler.

Buna rağmen 76ers'ın, Beal'ın Simmons karşılığında almak istediği oyuncular arasında yer aldığını "gizlemediği" de açıklandı.

Yaz döneminde takasını istemiş olan Simmons 2021-22 sezonunda halen siftahını yapmamış olsa da, 76ers ekibi şimdiye dek kendisini takas etmekte tereddütlü davranıyor.


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