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76ers, Anthony Tolliver ile 10 günlük kontrat yaptı!

Philadelphia 76ers'ın, veteran oyuncu Anthony Tolliver ile 10 günlük bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, veteran oyuncu Anthony Tolliver ile 10 günlük bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, geçen sezondan beri NBA'de forma giymeyen Tolliver, geçtiğimiz hafta 76ers ile çalışmıştı.

76ers, 8 Nisan'da 15 kişilik kadrolarında bir boşluk açmak için Ignas Brazdeikis'i serbest bırakmıştı.

Tolliver önceki sezon Portland Trail Blazers (33 maç), Sacramento Kings (9 maç) ve Memphis Grizzlies (13 maç) dahil olmak üzere üç takımda toplamda 55 maç oynamıştı.

35 yaşındaki oyuncu, maç başına 15.9 dakikada 3.6 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

76ers, Tolliver'ın NBA kariyerinde oynadığı 11'inci takım olacak.


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