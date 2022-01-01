"76ers'a göre Harden, Nets'le kontratını yenilemeyecek" iddiası!

Philadelphia 76ers'ın, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın yaz döneminde Nets ile yeniden sözleşme imzalamayacağına "kuvvetli bir şekilde inandığı" iddia edildi.



Yakın zamanda, Harden'ın Nets'te mutsuz olduğu ve bu sezon ayrılabileceği yönünde birçok söylenti çıkmıştı.



The Athletic'ten Sam Amick, kısa süre önce 76ers'ın Harden'ın yaz aylarında "başka bir yere gideceğine inandığını" açıkladı:



"Bildiğim şey bu. Nets'in kamuoyu önünde Harden'ın hoşnutsuzluğunun abartıldığını iddia etmeye devam ettiğini ve yönetiminde Harden ile mazisi en eskiye dayanan kişi Daryl Morey tarafından yönetilen Sixers'ın, Harden'ın bu yaz başka bir yere gideceğine gerçekten inandığını da biliyorum.



Bu 'başka' bir yer, Philly, Clippers ya da Kyrie Irving'in o gece oynayıp oynamadığını veya oyun tarzı üzerine endişeler olup olmadığını merak etmesine gerek olmayan bir takım olabilir. Shams Charania'nın yakın zamanda bildirdiği gibi, Harden'ın son zamanlarda oyun stili hakkında 'artan endişeler' vardı ve bu, hamstring sakatlığı yüzünden maç kaçırmaya başlamadan da önceydi.



Ancak kaynaklara göre Sixers, Harden'ın Nets ile yeniden sözleşme imzalamayacağına kuvvetle inanırken, Brooklyn'in son takas günü öncesi kararını değiştirmesi konusunda da umutlu."



Harden, Nets için bu sezon 22.5 sayı, 8.0 ribaund ve 10.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



