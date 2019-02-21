75 milyon euroluk yıldız yerine Trabzonsporlu isme kanca

AJAX YAKINDAN İZLİYOR

Trabzonspor'un pek çok oyuncusu Avrupa'nın önemli takımlarının gündeminde... Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e resmi teklifler gelirken, Hüseyin Türkmen için de müşteriler kapıya dizilmeye başladı. Şimdiye kadar Hollanda'dan Ajax, Belçika'dan Standard ve Anderlecht'in dışında Fransa ve Almanya'dan da birer takımın genç oyuncu için Trabzonspor'dan fiyat istediği bildirildi. Şimdiye kadar Hüseyin için resmi teklif gelmezken, Ahmet Ağaoğlu'nun kafasında bir rakamın olmadığı bildirildi.Bu takımlar arasında en ciddisi ise Hollanda'nın Ajax Kulübü. 19 yaşındaki ''altın çocuk'' lakaplı Matthijs de Ligt'i Barcelona'ya 75 milyon Euro karşılığında satmaya çalışan Ajax'ın alternatif isim olarak Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i gözüne kestirdiği bildirildi.Ajax'ın Hüseyin Türkmen'i sezon sonuna kadar gözlem altına alacağı belirtildi.21 yaşındaki Hüseyin bu sezon Trabzonspor'da 16 maça çıkarken 1 de asist yaptı