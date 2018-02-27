7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 14

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre, 14 kişi öldü.

27 Şubat 2018 21:30
7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 14
BBC'nin polise dayandırdığı haberine göre, 7,5 büyüklüğündeki depremin, Papua Yeni Gine'de Mendi'nin güneyinde neden olduğu toprak kaymasında 4'ü çocuk en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Çeşitli kaynaklar, depremde bazı binaların yıkıldığını, Mendi, Kutubu ve Bosavi'de ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti. Papua Yeni Gine hükümeti ise henüz depremde can kayıplarına ilişkin resmi açıklama yapmadı.
Papua Yeni Gine'de pazartesi sabahı merkez üssü Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güneybatısı olan, Richter ölçeğinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. (GazeteVatan)


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