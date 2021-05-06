75 Bin TL kredi kimlere veriyor? 3 yıl geri ödeesiz kredi kimlere verilir?

75 bin TL kredi kimlere veriliyor vatandaşlar araştırmaları yapıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde esnafa 75 bin TL kredi kimlere veriyor? Esnafa 75 bin lira kredi şartları belli oldu. Mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek verileceği açıklandı.

06 Mayıs 2021 11:29
75 Bin TL kredi kimlere veriyor? 3 yıl geri ödeesiz kredi kimlere verilir?
İhtiyaç kredisi konusunda esnaflara 75 Bin TL kredi kimlere veriliyor? sorusu soruluyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.
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Online başvuru dışında KOSGEB'e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

– Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge

– SGK'ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK'ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK'ya borcun bulunmadığına dair belge

– Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS'de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir)

Başvurular 3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



75 BİN TL DESTEK KREDİSİ NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki "E-Hizmetler" menüsünden "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu" alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

ESNAFA 75 BİN LİRA KREDİ BAŞVURUSU E-DEVLET

75 BİN TL KREDİ NASIL ALINIR VİDEO İZLE

KİMLER 75 BİN LİRAYA KADAR DESTEK KREDİSİ ALABİLİR?

- Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.
- Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.
- Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.
- Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.

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