70 milyon dolarlık sahte Air Jordan ticareti yaptılar, tutuklandılar!

Çin'de, 70 milyon dolar değerinde sahte Air Jordan ayakkabılarıyla ticaret yaptıkları anlaşılan beş kişinin ele geçirilip tutuklandığı açıklandı.



Çin'den Newark Limanı'na gelen sahte ayakkabıların, orijinal Air Jordan ayakkabılarına benzese de, kayıtlı ticari markaları olmadığı bildirildi.



Suçlanan kişiler Miyuki Suen, Jian Min Huang, Songhua Qu, Kin Lui Chen ve Fangrang Qu, taklit ürünlerle kaçakçılık suçuyla suçlandıkları söylendi. Hapiste ise maksimum 20 yıl ceza alabilecekleri söyleniyor.



ICE HSI Özel Temsilcisi Angel M. Melendez, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bu beş kişinin, yaklaşık yarım milyon çift sahte Nike spor ayakkabı ithal eden büyük ölçekli bir sahtekarlık planının parçası olduğu iddia ediliyor. Bu sahtecilik ağları hem ekonomimize zarar verebilir hem de ulusal güvenliğimizi tehdit edebilir. HSI bu kurumları soruşturmak ve ortadan kaldırmak için her türlü önlemi almaya devam edecektir."



Dedektiflerin, bu kişileri suçlamadan önce yaklaşık son sekiz aydır 27.000 çift ayakkabı inceledikleri, buna ek olarak, son iki yıldır şüphelilerin perakende satışta 190 dolarlık bir paya sahip 42 adet ayakkabı kutusu sattığı ortaya çıktı.



Yıllar boyunca Jordan markası, Çin'deki ticari hakları için savaşıyordu. İki yıl önce, uzun bir mahkeme savaşından sonra Jordan, isminin Çince versiyonunu kullanan bir yerel spor giyim firmasıyla ilgili davayı kazanmıştı.



