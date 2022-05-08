7. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu.



Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 1022 sporcu mücadele etti.



21 kilometre ve 10 kilometre olarak koşulan maratonda sporcular, kategorilerine göre Pazarkule Sınır Kapısı, Meriç ve Tunca köprüleri ile Selimiye Camisi'ni geçerek bitiş noktası Lozan Anıtı'na geldi.



Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 1 saat 22 dakikalık derecesiyle Dilan Atak, erkeklerde 1 saat 8 dakikalık derecesiyle Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa kazandı.



10 kilometre yarışında ise kadınlarda Bulgaristan'dan Tanya Dimitrova (38.59), erkeklerde Abdullah Tuğluk (32.44) birinci oldu.



- Birinci olan Etiyopyalı atlet, Kütahya'da yaşıyor



21 kilometre yarışında birinciliğe ulaşan Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa, Kütahya'da yaşıyor.



Fetene Alemu Regasa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun olduğunu ifade etti.



Elit atlet, "Şehri çok beğendim, haftaya da Konya'daki koşuya katılacağım. Yarışı kazanacağımı hissediyordum, şortu giyen herkese saygım var." diye konuştu.



- Para atlet 10 kilometrede yarıştı



Organizasyona Bursa'dan katılan 27 yaşındaki para atlet Burak Tetik, 10 kilometrede mücadele verdi.



Bir saat 10 dakikalık derecesiyle yarışı tamamlayan Burak Tetik, çok mutlu olduğunu, 51'inci yarışına katıldığını söyledi.



- Bebeğiyle koştu



Maratona katılan Elif Kurtulmuş Akbaş, daha önce omurilik felçlilerine destek için tekerlekli sandalyeyle koştuğunu, bugün de 16 aylık bebeği Can'la parkurda yer aldığını söyledi.



Anneler Günü olduğunu koşarken hatırlattıklarını aktaran Akbaş "Bu da ayrı bir heyecan kattı. Ultra maratoncuyum, çok zorlanmadım." ifadelerini kullandı.





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