7 Temmuz 2020 kim elendi dün gece, survivor yeni bölüm kim elendi?

Survivor 7 Temmuz 2020 bölümünde kim elendi, dün kim elendi, dün neler yaşandı, 7 Temmuz Survivor dün gece yaşananlar elenen ismi görünce çok şaşıracaksınız. Yarışmanın ilk bölümünden bu yana takipçisi olan izleyiciler, son hafta elenecek yarışmacının kim olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Yapılan halk oylamasına göre bu akşam Berkan, Sercan ve Yasin arasında en düşük SMS oyunu alan isim adaya veda etti.Dün kim elendi, Survivor elenen 7 Temmuz, kim elendi dün gece sorularının da sorulduğu 7 Temmuz Survivor bölümü ile ilgili detaylar burada...Survivor 2020'nin 7 Temmuz Salı günü ekrana gelen 129. bölümde elenen isim SMS sıralamasına göre belli oldu. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. Survivor'da son sekize kalan yarışmacılar için Büyük SMS oylaması yapılmıştı. Acun Ilıcalı, Survivor son bölümde toplanan ada konseyinde bu yarışmacılar arasında en az SMS oyu yarışmacıyı açıkladı. Bu üç isim arasından SMS sıralamasına göre en az oyu alan Sercan, Survivor 2020'den elendi.7 Temmuz Salı: Sezonun Son ödül oyunu ve eleme konseyi8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.Bursaspor ile adını duyuran Survivor Sercan Yıldırım kimdir dediğimiz gibi eski ünlü futbolcudur. Attığı gollerle Türk futbolunun yükselen yıldızıyken yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle formu düşmüştür. Acun Ilıcalı görüntüleri ünlüler takımına izleterek Sercan'ın yarışma alanını terk etmesine izin vermemişti. Peki, futbol kariyeri sonrası Survivor'a katılan Sercan kimdir, kaç yaşında?Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi. Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.Profesyonel kariyeri*Yıllar Takım Maç (Gol)2006-2011 Bursaspor 84 (23)2011-2016 Galatasaray 22 (2)2013 → Sivasspor (kiralık) 5 (1)2013 → Şanlıurfaspor (kiralık) 13 (3)2014 → Bursaspor (kiralık) 11 (1)2014-2015 → Balıkesirspor (kiralık) 31 (8)2015-2016 → Bursaspor (kiralık) 19 (4)2016-2018 Bursaspor 24 (2)2019 Giresunspor 0 (0)2019 Fatih Karagümrük 1 (0)Toplam 210 (44)Millî takım kariyeri2005 Türkiye U-15 3 (1)2006 Türkiye U-16 10 (12)2005-2007 Türkiye U-17 12 (4)2007-2008 Türkiye U-18 8 (4)2007-2009 Türkiye U-19 17 (9)2008-2009 Türkiye U-21 4 (1)2009-2010 Türkiye 10 (2)Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006'da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz'de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz'i boş geçse de "en değerli oyuncu" unvanını aldı. Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir'deki Ege Turnuvası'na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3'lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, "gol kralı" ve "en değerli oyuncu" olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.